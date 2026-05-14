L'allenatore dell'Arezzo ha raccontato l'inizio della sua carriera a Sky Calcio Unplugged, il vodcast di Sky Sport: "Gaucci litigò con Tovalieri, mi disse 'ora fai parte della squadra', alla seconda partita contro la Lazio ho scoperto di giocare titolare dai giornali, dopo tre minuti ho fatto gol. E' cambiata la mia vita". Bucchi ha anche raccontato un aneddoto su Fabio Grosso: "Arrivò come trequartista, poi prima di un'amichevole i due nostri esterni di sinistra erano indisponibili, allora Cosmi dice 'ci mettiamo Grosso'. Ha fatto una partita incredibile e da lì in poi quello è diventato il suo ruolo". Nel VIDEO il racconto di Cristian Bucchi