Bari-Sudtirol, il risultato in diretta LIVE
Bari e Sudtirol si giocano le ultime chace di permanenza in Serie B sfidandosi nella doppia sfida dei playout. Una delle due raggiungerà le già retrocesse Reggiana, Spezia e Pescara. Longo si affida alla solita coppia Rao-Moncini in attacco. Castori con Frigerio a centrocampo, Merkaj-Pecorino tandem offensivo
3' - Parte forte il Sudtirol che ci prova con una conclusione dall'interno dell'area di rigore, Cerofolini si oppone a Merkaj
Quasi tutto pronto al San Nicola, le squadre stanno entrando in campo
Arbitri Serie A, le designazioni per la 37^ giornata
Sarà Fabio Maresca ad arbitrare il derby di Roma, sfida in programma domenica 17 maggio alle 12.00 come le altre quattro partite inserite nella corsa Champions. Massa designato per Juve-Fiorentina (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), Sozza per Genoa-Milan. C'è Fourneau per Pisa-Napoli, Zufferli fischierà invece Como-Parma (su Sky). Alle 18 Atalanta-Bologna è affidata a Perenzoni. Ecco tutte le designazioni
Scelto l'arbitro del derby di RomaVai al contenuto
La formazione del Bari in grafica
La formazione del Sudtirol in grafica
Energia, territorialità e performance: il nuovo pallone ufficiale della Serie C 2026/27
L’Official Match Ball, nato dalla collaborazione fra Decathlon e Serie C, si basa sulla stessa piattaforma tecnica sviluppata per i campionati professionistici francesi Ligue 1 e Ligue 2. Frutto di 18 mesi di ricerca e sviluppo con il coinvolgimento di 287 giocatori, il pallone garantisce traiettoria stabile, controllo costante e affidabilità in ogni condizione di gioco. Al centro della partnership, un’idea di calcio radicata nei territori e nelle persone
Energia, territorialità e performance: il nuovo pallone ufficiale della Serie C 2026/2027Vai al contenuto
Serie A, la presentazione della 37^ giornata: orari, arbitri e squalificati
La trentasettesima, e penultima, giornata di Serie A si gioca domenica 17 maggio. Alle 12.00 con Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, sarà possibile seguire in contemporanea Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
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Le formazioni ufficiali
BARI (3-5-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Piscopo, Esteves T., Maggiore, Pagano, Dorval; Rao, Moncini. All. Longo.
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, Davi; Merkaj, Pecorino. All. Castori
Bucchi a Sky Calcio Unplugged: "Gaucci mi cambiò la vita. E Grosso... "
L'allenatore dell'Arezzo ha raccontato l'inizio della sua carriera a Sky Calcio Unplugged, il vodcast di Sky Sport: "Gaucci litigò con Tovalieri, mi disse 'ora fai parte della squadra', alla seconda partita contro la Lazio ho scoperto di giocare titolare dai giornali, dopo tre minuti ho fatto gol. E' cambiata la mia vita". Bucchi ha anche raccontato un aneddoto su Fabio Grosso: "Arrivò come trequartista, poi prima di un'amichevole i due nostri esterni di sinistra erano indisponibili, allora Cosmi dice 'ci mettiamo Grosso'. Ha fatto una partita incredibile e da lì in poi quello è diventato il suo ruolo". Nel VIDEO il racconto di Cristian Bucchi
Bucchi: 'Gaucci mi cambiò la vita. E Grosso...'Vai al contenuto
Floro Flores a Sky Calcio Unplugged: "Non volevo allenare poi ho lavorato con Grosso... "
L’allenatore protagonista della promozione dalla Serie C alla B con il Benevento, si è raccontato a Sky Calcio Unplugged, il vodcast di Sky Sport: "Tutto volevo fare tranne che l’allenatore -le parole di Antonio Floro Flores- Ho vissuto male gli ultimi anni da calciatore, per infortuni e problemi vari. Poi a Bari è arrivato Grosso e mi piacevano le sue idee, come impostava gli allenamenti….". Nel VIDEO l’intervento dell’ex attaccante
Floro Flores: 'Io non volevo allenare, poi con Grosso...'Vai al contenuto
Le squadre del prossimo campionato di serie B
Titoli di coda sulla stagione regolare di B: in attesa dei playoff e degli altri verdetti dei campionati (come l'ultima retrocessa dalla A e l'ultima promossa dalla C), quali sono le squadre che faranno parte del prossimo campionato? Al momento sono sicure 12 su 20
Prende forma la Serie B 2026-27, le squadre (per ora) del prossimo campionatoVai al contenuto
Il tabellone dei playoff di Serie B
Iniziano i playoff promozione della Serie B 2025-26 che assegneranno il terzo posto nella prossima serie A dopo quelli già conquistati da Venezia e Frosinone. Si è concluso il primo turno con la Juve Stabia che batte in trasferta il Modena: la squadra di Abate affronterà in match di andata e ritorno il Monza. Il Catanzaro batte 3-0 l'Avellino e sfiderà il Palermo. Ecco il programma completo con date e orari
Il tabellone dei playoff di Serie B: definite le semifinaliVai al contenuto
Non è il primo spareggio tra Bari e Sudtirol
Non sarà invece il primo spareggio tra le due squadre nelle gare ad eliminazione diretta. Il precedente è la semifinale playoff 2022-2023. All’andata, il 29 maggio 2023, il Südtirol vinse 1-0 al Druso con il gol di Rover al 90’+2’; al ritorno, il 2 giugno 2023, il Bari si impose 1-0 al San Nicola con la rete di Benedetti e passò il turno grazie al miglior piazzamento in campionato
Il Bari non ha mai battuto il Sudtirol nelle ultime 5 sfide
Allargando lo sguardo agli ultimi cinque precedenti ufficiali, il dato resta favorevole al Südtirol, che è rimasto imbattuto in tutto il parziale. La sequenza è questa: Bari-Südtirol 1-2 il 15 febbraio 2026, Südtirol-Bari 0-0 il 13 dicembre 2025, Südtirol-Bari 0-0 il 13 maggio 2025, Bari-Südtirol 0-1 il 21 dicembre 2024 e Südtirol-Bari 1-0 il 24 febbraio 2024. Il Bari non ha mai battuto gli altoatesini nelle ultime cinque sfide
I precedenti in stagione
I due precedenti stagionali sorridono al Sudtirol. All’andata, al Druso, la sfida del 13 dicembre 2025 si è chiusa sullo 0-0; al ritorno, il 15 febbraio 2026, gli altoatesini hanno vinto 2-1 al San Nicola.
Mercaj e Pecorino in migliori marcatori del Sudtirol
I Sudtirol ha chiuso la stagione con 38 gol segnati e 48 subiti, con Silvio Merkaj ed Emanuele Pecorino migliori marcatori della squadra a quota 9.
Il finale di stagione del Sudtirol
Il Sudtirol, invece, arriva allo spareggio nel momento più delicato della sua stagione. Le ultime cinque uscite raccontano un pareggio e quattro sconfitte: 1-1 con la Juve Stabia, 0-1 contro la Sampdoria, 0-1 con l’Avellino, 0-3 con il Mantova e il pesante 1-6 incassato a La Spezia.
Bari peggior difesa tra le squadre non retrocesse
Nel complesso, il Bari ha chiuso il campionato con 38 gol fatti e 60 subiti, peggior difesa tra le squadre rimaste fuori dalla retrocessione diretta, mentre il suo miglior marcatore stagionale è stato Gabriele Moncini con 11 reti.
Il finale di stagione del Bari
Il Bari arriva al playout con un finale di regular season contraddittorio ma ancora vivo. Nelle ultime cinque partite ha raccolto due vittorie e tre sconfitte: il 3-2 di Catanzaro, il 2-0 interno contro la Virtus Entella, poi i ko con Avellino (0-2), Venezia (0-3) e Monza (0-1)
Sudtirol e Bari, un solo punto di divario nella regular season
Le due squadre arrivano all’incrocio separate da un solo punto nella classifica finale della regular season, con il Südtirol sedicesimo a 41, mentre il Bari diciassettesimo a 40.