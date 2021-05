35/35

PERUGIA 1975-1981 - Tra i più famosi del primo Perugia in Serie A figurano nomi celebri del mondo del pallone. Renato Curi, a cui è dedicato lo stadio di casa del Perugia (in alto a sinistra), Salvatore Bagni (in alto a destra) che faceva parte proprio del "Perugia dei miracoli" imbattuto nel campionato di Serie A 1978-79, Walter Sabatini (in basso a sinistra) e Walter Novellino (in basso a destra).