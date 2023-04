In occasione dell'ultima partita interna contro l'Arouca, i tifosi dello Sporting Lisbona - prossimo avversario della Juventus in Europa League - hanno esposto uno striscione per rendere omaggio alla promozione in Serie B del Catanzaro. Ma perché è avvenuto questo episodio? Il motivo è da ricercare in un vecchio legame delle due squadre con un altro club italiano, la Fiorentina CATANZARO MACCHINA DA GOL: MEGLIO DI CITY, BAYERN E PSG Condividi

Dal Portogallo alla Calabria, tramite un pensiero inaspettato ma apprezzatissimo. Episodio curioso in occasione dell'ultima partita di Primeira Liga tra Sporting Lisbona e Arouca terminata 1-1: allo stadio Da Luz, infatti, i tifosi di casa hanno esposto uno striscione dedicato al Catanzaro, da poco vincitore del girone C di Serie C e promosso a suon di record in Serie B. "Grande Catanzaro in Serie B", questa la scritta apparsa sugli spalti, opera di un gruppo appartenente alla Torcida Verde, che ha dunque pensato di omaggiare in questo modo l'impresa giallorossa.

Il perché dello striscione Ma qual è il motivo che ha spinto i tifosi dello Sporting Lisbona - prossimo avversario della Juventus nel ritorno dei quarti di finale di Europa League in Portogallo dopo l'1-0 dell'andata a Torino - a salutare con entusiasmo il ritorno in B del Catanzaro? Il legame nasce dal gemellaggio che entrambe le squadre, Sporting e Catanzaro, hanno da tempo con la Fiorentina. Nello specifico, la Torcida Verde è gemellata con la Curva Fiesole, a sua volta legata con la tifoseria del Catanzaro. Il rapporto di amicizia tra i tifosi di Catanzaro e Fiorentina risale alla stagione 1981/82, quando i viola si giocavano lo scudetto con la rivale storica Juventus, avversaria all'ultima giornata di campionato dei calabresi, già ampiamente salvi. I tifosi giallorossi riservarono un'accoglienza avversa ai bianconeri sia in occasione dell'arrivo all'aeroporto di Lamezia Terme, sia in occasione della partita, poi vinta dalla Juventus 1-0 nonostante il grande impegno del Catanzaro. Lo scudetto andò quindi a Torino, ma i tifosi della Fiorentina apprezzarono l'atteggiamento dei calabresi: nella prima giornata del campionato successivo, in occasione di Fiorentina-Catanzaro, prima del fischio d'inizio della gara sventolarono insieme per un giro di campo le bandiere viola e quelle giallorosse e prese ufficialmente il via un gemellaggio che dura ormai da oltre quarant'anni. vedi anche Catanzaro promosso, torna in B dopo 17 anni

Nuovo gemellaggio in arrivo? Non soltanto a Lisbona, ma ovviamente anche a Firenze è apparso uno striscione per omaggiare la promozione del Catanzaro: "Il Catanzaro è grande, andiamo a fare festa", hanno scritto i tifosi viola. A loro si sono dunque uniti quelli dello Sporting, che hanno dato il via a una nuova simpatia che magari, in futuro, potrebbe svilupparsi in un vero e proprio gemellaggio.