Playoff Serie C, i risultati dell'andata del 1° turno fase nazionale in diretta LIVE
Si parte con l’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C: in campo Campobasso-Potenza (Sky Sport 253), Casarano-Renate (Sky Sport 256), Pianese-Lecco (Sky Sport 255). Alle 20:45 su Sky Sport 255 al via Cittadella-Renate mentre alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky e Sky Sport 252 inizierà Casertana-Salernitana. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
in evidenza
I risultati dell'andata del 1° turno dei playoff fase nazionale
Lecco in 10 contro la Pianese: espulso Duca
20' - Cartellino rosso per Duca che ha colpito duramente Ercolani mentre stava cercando di recuperare palla
Ritmi bassi nei primi 15' di Pianese-Lecco
15' - Non si accende il match al Comunale: fase di studio da parte di entrambe le squadre
D'Auria raddoppia. Campobasso-Potenza 0-2
30' - Destro perfetto di D'Auria che si infila sotto la traversa. Raddoppio per gli ospiti alla mezz'ora dopo che il Campobasso aveva provato a reagire all'iniziale svantaggio. La partita è LIVE su Sky Sport 253
Il Renate raddoppia! Casarano-Renate 0-2
24' - Ancora Karlsson: doppietta per l'attaccante islandese del Renate. Destro secco in area di rigore su un bel lancio di Delcarro e Casarano sotto di due reti
Lucas Felippe non sbaglia: Campobasso-Potenza 0-1
19' - Lucas Felippe spiazza Tantaloschi e porta avanti il Potenza con il decimo gol stagionale per il mediano brasiliano
Calcio di rigore per il Potenza contro il Campobasso
16' - Contatto tra Lancini e D'Auria in area di rigore: l'arbitro dopo aver visionato al VAR l'episodio decide di concedere il penalty
Al via anche Pianese-Lecco
La partita in programma alle 20, è stata posticipita di 15' a causa di scarsa visibilità: la gara sarà visibile su Sky Sport 255
- PIANESE: Filippis, Colombo, Amey, Simeoni, Ongaro, Ercolani, Tirelli, Bertini, Coccia, Masetti, Martey. All. Birindelli
- LECCO: Furlan, Marrone, Zanellato, Mallamo, Urso, Battistini, Metlika, Šipoš, Romani, Kritta, Duca. All. Valente
Intanto Pianese-Lecco è stata posticipata a causa di scarsa visibiltà in campo: la gara sarà visibile su Sky Sport 255
Renate subito avanti dopo 3'! Casarano-Renate 0-1
3' - Karlsson batte Bacchin e porta subito in vantaggio gli ospiti! Partita LIVE su Sky Sport 256
Manca sempre meno al fischio d'inizio: un recap su orari e canali dei match d'andata del 1° turno della fase nazionale
Le formazioni ufficiali di Casarano-Renate
- CASARANO (4-3-3): Bacchin, Negro, Gyamfi, Mercadante, Giraudo, Versienti, Maiello, Ferrara, Chiricò, Grandolfo, Leonetti. All. Di Bari
- RENATE (3-5-2): Nobile, Spedalieri, Auriletto, Riviera, Delcarro, Calì, Vassallo, Bonetti, Vesentini, Ekuban, Karlsson. All. Foschi
- Partita LIVE dalle 20 su Sky Sport 256
Le formazioni ufficiali di Campobasso-Potenza
- CAMPOBASSO (3-4-1-2): Tantalocchi; Lancini, Celesia, Salines; Cristallo, Gargiulo, Agazzi, Martina; Gala; Bifulco, Magnaghi. All. Zauri
- POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Siatounis, Felippe, Castorani; Schimmenti, Murano, D'Auria. All. De Giorgio
- Partita LIVE dalle 20 su Sky Sport 253
Le formazioni ufficiali di Pianese-Lecco
- PIANESE: Filippis, Colombo, Amey, Simeoni, Ongaro, Ercolani, Tirelli, Bertini, Coccia, Masetti, Martey. All. Birindelli
- LECCO: Furlan, Marrone, Zanellato, Mallamo, Urso, Battistini, Metlika, Šipoš, Romani, Kritta, Duca. All. Valente
- Partita LIVE dalle 20 su Sky Sport 255
Il presidente del Campobasso e il "sogno americano"
L'intervista al presidente italo-americano Matt Rizzetta del Campobasso
My name is Rizzetta: il sogno americano parla molisanoVai al contenuto
Il sogno della Pianese continua
L'intervista al vice-presidente della Pianese Ettore Speroni realizzata da Sky Sport Insider
'La nostra incredibile avventura chiamata Pianese'Vai al contenuto
Alla scoperta del Potenza di De Giorgio
L'intervista all'allenatore del Potenza realizzata da Sky Sport Insider
De Giorgio: 'Coppa Italia e mentalità, il mio Potenza può sognare la B'Vai al contenuto
Figc, nuovi criteri ripescaggi e riammissioni: le novità
In occasione del Consiglio Federale, è stata approvata la proposta di modifica dell’articolo 49 delle Noif, avanzata dalla Lega B e dalla Lega Pro. In caso di mancata partecipazione di una società neopromossa nel campionato di categoria superiore, il club dovrà essere sostituito da un’altra società del medesimo campionato di provenienza. Ecco tutte le novità nell'assemblea presieduta dal dimissionario Gabriele Gravina
Figc, i nuovi criteri relativi a ripescaggi e riammissioniVai al contenuto
Si forma la Serie C 2026-2027: le squadre promosse dalla Serie D
Si è chiusa la regular season della Serie D con le ultime due promozioni ufficiali: festeggiano il Savoia di Emanuele Filiberto (vittorioso nel girone I) e il Desenzano, che termina in vetta il gruppo D. Le due squadre si aggiungono alle altre ammesse direttamente in Serie C: si tratta di Vado, Folgore Caratese, Treviso, Grosseto, l'Ostiamare di De Rossi, Scafatese e Barletta. Ecco tutti verdetti della D 2025/26
Savoia e Desenzano promosse in Serie CVai al contenuto
Intanto ci sono già stati dei verdetti in Serie C
Un breve recap su quelli che sono i verdetti ufficiali dopo la regular season: Vicenza, Arezzo e Benevento sono le tre squadre che hanno conquistato la promozione in Serie B.
Pontedera, Siracusa, Foggia, Trapani, l'escluso Rimini, Triestina, Virtus Verona e Pro Patria sono invece le retrocesse in Serie D. Qui tutto quello che c'è da sapere sui playoff e sui playout: la guida completa
Serie C: gli accoppiamenti dei playoff (come funzionano), promosse e retrocesseVai al contenuto
Come funziona la seconda fase nazionale
- La seconda fase nazionale è quella che inizierà domenica 17 maggio e terminerà mercoledì 20 maggio.
- Vi prenderanno parte le 5 squadre che avranno superato il primo turno, a cui si aggiungono le 3 squadre classificate al secondo posto nei rispettivi gironi al termine della regular season: Union Brescia, Ascoli e Catania. Otto squadre in tutto.
- Gli accoppiamenti avvengono tramite sorteggio con un sistema di teste di serie. Sono teste di serie le tre seconde classificate nei gironi della regular season e la migliore tra le vincitrici del turno precedente secondo la classifica avulsa.
- Le partite si disputano su andata e ritorno, con il ritorno in casa delle teste di serie. In caso di parità al termine delle due gare non si andrà né ai supplementari né ai rigori: sarà la testa di serie ad accedere direttamente alla Final Four.
Gli accoppiamenti del 1° turno nazionale
Andata (domenica 10 maggio)
- Cittadella-Ravenna
- Campobasso-Potenza
- Pianese-Lecco
- Casarano-Renate
- Casertana-Salernitana
Ritorno (mercoledì 13 maggio)
- Ravenna-Cittadella
- Potenza-Campobasso
- Lecco-Pianese
- Renate-Casarano
- Salernitana-Casertana
Chi passa alla fase successiva?
Le partite del 1° turno si giocano su andata e ritorno, con ritorno - ovviamente - in casa delle teste di serie. In caso di parità dopo le due partite non sono previsti supplementari o rigori, ma avanzeranno alla seconda fase le teste di serie.
Rivivi il sorteggio del primo turno fase nazionale
In diretta negli studi di Sky Sport è stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff di C con Gianluca Zambrotta. Rivivi tutto il sorteggio che ha portato agli abbinamenti che vedremo questa sera in campo!
Playoff di Serie C: il sorteggio in LIVE streaming del primo turno nazionale alle 12.30Vai al contenuto
Gli highlights del 2° turno fase girone dei playoff di Serie C
Le squadre che hanno superato il 1° turno hanno poi affrontato il 2° turno in cui si sono aggiunte le quattro classificate di ogni girone: ecco tutti i gol del 2° turno dei playoff fase del girone
Gli highlights del 1° turno fase girone dei playoff di Serie C
Innanzitutto, riviviamo la cavalcata delle squadre fino a questo momento: qui trovi tutti i gol del 1° turno dei playoff fase del girone
Benvenuti a tutti gli appassionati di Serie C alla diretta dell'andata del 1° turno della fase nazionale dei playoff di Serie C! Qui trovate tutti gli aggiornamenti dalle partite, il tabellone e la guida ai prossimi turni