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Playoff Serie C, i risultati del ritorno 1° turno fase nazionale in diretta

live diretta gol

In campo, per il ritorno del 1° turno fase nazionale, Ravenna-Cittadella (su Sky Sport 253), Lecco-Pianese (Sky Sport 254) e Renate-Casarano (Sky Sport 255). Dalle 20:45 il derby Salernitana-Casertana su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 mentre alle 21 al via Potenza-Campobasso su Sky Sport 252. Qui tutti gli aggiornamenti delle partite visibili su Sky Sport e in streaming su NOW

in evidenza

I risultati del ritorno del 1° turno dei playoff fase nazionale

  • Ravenna-Cittadella 0-0 (LIVE su Sky Sport 253)
  • Lecco-Pianese 0-0 (LIVE su Sky Sport 254)
  • Renate-Casarano 0-0 (LIVE su Sky Sport 255)
  • Salernitana-Casertana alle 20:45 (LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport 251)
  • Potenza-Campobasso alle 21 (LIVE su Sky Sport 252)

Come lo è stato per tutta la stagione, anche i playoff di Serie C saranno tutti in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW!

LIVE
calcio d'inizio!

Si parte! In campo Ravenna-Cittadella (Sky Sport 253), Lecco-Pianese (Sky Sport 254) e Renate-Casarano (Sky Sport 255)

Manca sempre meno al fischio d'inizio: un recap su orari e canali dei match di ritorno del 1° turno della fase nazionale

  • Ravenna-Cittadella alle 20 (LIVE su Sky Sport 253)
  • Lecco-Pianese alle 20 (LIVE su Sky Sport 254)
  • Renate-Casarano alle 20 (LIVE su Sky Sport 255)
  • Salernitana-Casertana alle 20:45 (LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport 251)
  • Potenza-Campobasso alle 21 (LIVE su Sky Sport 252)

Potenza-Campobasso, la situazione dopo l'andata (3-0)

È sicuramente la partita in cui sembra più definita la squadra che si qualificherà al secondo turno. All'andata, una grandissima vittoria del Potenza che aveva battuto fuori casa il Campobasso a cui servirà un'impresa nel match di ritorno. Diretta alle 21 su Sky Sport 252

Ravenna-Cittadella, le formazioni ufficiali

RAVENNA (3-4-1-2): Poluzzi; G. Donati, Bianconi, A. Esposito; Da Pozzo, Viola, Lonardi, C. Bani; Tenkorang; Fischnaller, Motti. All. Mandorlini

CITTADELLA (3-5-2): Maniero; Salvi, Pavan, Zilio; D'Alessio, Vita, Barberis, Amatucci , Rizza; Rabbi, Falcinelli. All. Iori

Salernitana-Casertana, la situazione dopo l'andata (3-2)

Il derby campano dell’andata ha regalato spettacolo e continui ribaltamenti. La Salernitana sembrava aver ipotecato il passaggio del turno volando sul 3-0 a inizio ripresa, ma la reazione della Casertana ha riaperto tutto nel finale. Un risultato che lascia ancora aperti i giochi in vista del ritorno, dove la Casertana dovrà vincere con almeno due gol di scarto per conquistare la qualificazione. LIVE alle 20:45  su Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Renate-Casarano, la situazione dopo l'andata (2-0)

Il Casarano, sorpresa di questi playoff di Serie C, non era riuscito a far male al Renate che aveva vinto l'andata 2-0. Visto che il Renate è testa di serie, il Casarano dovrebbe vincere con tre reti di scarto per passare il turno. LIVE su Sky Sport 255 alle 20

Lecco-Pianese, la situazione dopo l'andata (1-1)

Nonostante l'uomo in meno per oltre 75', il Lecco aveva trovato il vantaggio con Kritta fino al gol di Tirelli che ha regalato alla Pianese un pareggio importante. Anche in questo caso, alla squadra di casa, ovvero al Lecco, basta un pareggio per passare il turno. LIVE su Sky Sport 254 alle 20

Ravenna-Cittadella: la situazione dopo l'andata (2-2)

L'andata tra Cittadella e Ravenna è terminata 2-2 con i romagnoli che hanno segnato due reti in 4' nel finale conquistando un pareggio molto importante. Al Ravenna, in quanto testa di serie, basterebbe un pareggio per passare il turno. LIVE alle 20:45 su Sky Sport 253

La formazione ufficiale del Cittadella che sfida il Ravenna

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Come funziona il 2° turno fase nazionale dei playoff

  • La seconda fase nazionale è quella che inizierà domenica 17 maggio e terminerà mercoledì 20 maggio.
  • Vi prenderanno parte le 5 squadre che avranno superato il primo turno, a cui si aggiungono le 3 squadre classificate al secondo posto nei rispettivi gironi al termine della regular season: Union Brescia, Ascoli e Catania. Otto squadre in tutto.
  • Gli accoppiamenti avvengono tramite sorteggio con un sistema di teste di serie. Sono teste di serie le tre seconde classificate nei gironi della regular season e la migliore tra le vincitrici del turno precedente secondo la classifica avulsa.
  • Le partite si disputano su andata e ritorno, con il ritorno in casa delle teste di serie. In caso di parità al termine delle due gare non si andrà né ai supplementari né ai rigori: sarà la testa di serie ad accedere direttamente alla Final Four.

Lecco-Pianese, le formazioni ufficiali

LECCO: Furlan, Zanellato, Mallamo, Urso, Battistini (cap.), Tanco, Metlika, Šipoš (v.cap.), Romani, Konaté, Kritta. A disp. Dalmasso, Voltan, Bonaiti, Ferrini, Pellegrino, Ndongue, Mihali, Basili, Cosi, Lovisa, Anastasini, Parker. All. Valente

PIANESE: Filippis, Amey, Ianesi, Ercolani (cap.), Gorelli, Sussi, Tirelli, Bertini, Fabrizi, Proietto (v.cap.), Coccia. A disp. Nespola, Zambuto, Colombo, Baldè, Simeoni, Ongaro, Bellini, Sodero, Spinosa, Masetti, Martey. All. Birindelli

Il TABELLONE dei playoff di Serie C

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Chi passa al 2° turno? Le regole

Le partite del 1° turno si giocano con il ritorno in casa delle teste di serie (Ravenna, Lecco, Renate, Salernitana, Potenza). In caso di parità dopo le due partite non sono previsti supplementari o rigori, ma avanzeranno alla seconda fase le teste di serie.

tabellone serie c

Dove vedere il ritorno del 1° turno fase nazionale dei playoff di Serie C

  • Ravenna-Cittadella alle 20 su Sky Sport 253
  • Lecco-Pianese alle 20 su Sky Sport 254
  • Renate-Casarano alle 20 su Sky Sport 255
  • Salernitana-Casertana alle 20:45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • Potenza-Campobasso alle 21 su Sky Sport 252

I risultati dell'andata del 1° turno fase nazionale

  • Campobasso-Potenza 0-3 (19' Lucas Felippe, 29' D'Auria, 41' Siatounis)
  • Casarano-Renate 0-2  (3',24' Karlsson)
  • Pianese-Lecco 1-1 (23' Kritta (L), Tirelli (P))
  • Cittadella-Ravenna 2-2  (36' Vita (C), 45+3' Rabbi (C), 82' Bani (R), 86'  Fischnaller (R))
  • Casertana-Salernitana 2-3 (11' Lescano (S), 30' Ferrari (S), 56'  Ferraris(S), 72' Proia (C), Butic (C))

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