ECCO COSA E' SUCCESSO SABATO

Il nuovo Napoli ripartirà dal suo capitano: Marek Hamsik. Lo slovacco ha scelto di continuare al Napoli, dopo le offerte insoddisfacenti arrivate dalla Cina: De Laurentiis voleva 30/35 milioni, gli hanno proposto 15. Hamsik è arrivato a Napoli nel 2007 e comincerà in azzurro la sua dodicesima stagione. Negli anni ha rifiutato le offerte di Milan, Manchester City e Juventus. Il suo futuro sarà ancora nel Napoli dove ha giocato 510 presenze, collezionate in undici anni, con 120 gol e tanti record battuti che l’hanno reso uno dei centrocampisti più completi e richiesti del panorama europeo. Hamsik era stato uno dei primi contattato telefonicamente da Ancelotti. Intanto, si aspetta Fabian Ruiz che arriverà dal Betis (De Laurentiis pagherà la clausola di 30 milioni) ma con la permanenza di Hamsik potrebbe bloccarsi la pista che porta a Lobotka del Celta Vigo. Meret per la porta l’obiettivo numero uno è il giovane 21enne che ha poca esperienza in serie A (solo 13 partite con la Spal) ma è considerato uno dei talenti più interessanti del nostro campionato. Il Napoli deve ancora definire nel dettaglio la nuova offerta per il portiere di proprietà dell’Udinese perché, dopo l’incontro delle ultime ore tra il Napoli e l’agente di Meret, ha capito che i 25 milioni + 10 di bonus della prima proposta non bastano. L’Udinese ne vorrebbe 35. Ricordiamo che la Fiorentina si era spinta a 20 milioni per lui. L’Udinese quindi spera nell’asta con la Roma (Alisson-Real bloccata). Sembra allontanarsi Areola, che piace ad Ancelotti, ma che costa tanto: 35 milioni. E il PSG non intende abbassare le sue pretese al momento. Per quanto riguarda le uscite Albiol piace al Villarreal che è disposto a pagare la clausola (poco meno di 6 milioni). Albiol sta riflettendo, lui è di Valencia e di fatto tornerebbe a casa. Se dovesse partire serve un centrale e i nomi che interessano di più sono: Jerome Boateng del Bayern Monaco, Savic dell’Atletico Madrid o Alderwield del Tottenham. Sono tutti e tre giocatori costosi, con tante squadre interessate quindi operazioni comunque complicata. Per l'Inter, sarà la settimana di Nainggolan. Nelle ultime ore c’è stato un blitz a Montecarlo per discutere con il suo agente Alessandro Beltrami dei dettagli contrattuali proposti dai nerazzurri. Nainggolan e il suo agente hanno richiesto alcune modifiche soprattutto relative ai diritti di immagine. Il contratto potrebbe essere più lungo di un anno rispetto al previsto e a quello che ha con la Roma (2022 o 2021 con opzione 2022). Visite in programma all’inizio della prossima settimana: tra martedì e mercoledì. Resta ancora caldo il nome di Dembele per rinforzare il centrocampo il primo nome resta quello del belga del Tottenham ma occhi puntati anche su William Carvalho dello Sporting Lisbona che potrebbe eventualmente arrivare a parametro zero chiedendo la rescissione unilaterale (dopo l'aggressione subita lo scorso 15 maggio da parte di alcuni tifosi). In realtà la situazione non è così lineare perché il club minaccia di fare vertenza alla FIFA e quindi potrebbe non essere semplice. La Roma ha chiuso per Bianda, difensore centrale 2000 del Lens. Pronto un contratto di 5 anni, operazione da 4 milioni. In queste ore stanno sistemando i dettagli poi arriverà a Roma. Si attende l'arrivo in città di Pastore. Operazione chiusa col PSG sulla base di 20 mln + 4 di bonus. Lunedì le visite mediche di Santon. La Juventus ha Cancelo ormai in pugno. Nuovi contatti anche nelle ultime ore per il portoghese, la chiusura può arrivare la settimana prossima: trasferimento a titolo definitivo sui 39-40 mln, la cifra che il Valencia pretendeva. Milan: Mister Li non ha versato i 32 milioni di euro per il rifianziamento del club. Parte il nuovo iter, l’ad del Milan invierà una lettera a Elliott, passaggio formale, e Elliott farà aumento di capitale di 32 mln nei prossimi giorni. Da quel momento tre gli scenari possibili: nel primo caso, Elliott potrebbe essere rimborsato dei 32 milioni di euro da Yongong Li nei prossimi dieci giorni lavorativi. Il secondo caso riguarda il rimborso da parte di un nuovo possibile socio (o prorietaro), mentre nel terzo caso Elliott resterà a capo del Milan se non riceverà entro dieci giorni lavorativi il rimborso dei 32 milioni di euro. Weekend di lavoro in casa rossonera in attesa della sentenza della Uefa (prevista per lunedì) che dovrebbe sancire l'esclusione per un anno dalle coppe europee. Da risolvere la questione societaria: il nome più forte per entrare a far parte del club è quello del proprietario dei New York Cosmos. Ricketts l'alternativa, Ross la suggestione non confermata. Zapata e Gustavo Gomez piace al Boca, ma c'è anche il Wolfsburg. Lazio: contatti anche nelle ultime ore con gli intermediari di Acerbi. La Lazio offre 6 milioni più Cataldi (valutato 6/7).