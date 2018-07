Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo mercoledì

Archiviato il passaggio di CR7 alla Juve (visite mediche e presentazione in programma per lunedì prossimo) adesso la Juventus deve pensare alle uscite, anche per rientrare dei 100 milioni spesi per il cartellino del portoghese. Marchisio è un profilo che può partire per alleggerire il monte ingaggi e perché considerato un giocatore non più primario e funzionale (così come Sturaro). Su di lui c’è sempre il Monaco, ma anche un’altra squadra non europea – forse araba (più che Cina) – che può fare un’offerta concreta. Marchisio ha un contratto fino al 2020 e l’obiettivo non è quello di risolvere il contratto ma al massimo di favorire la cessione - situazione da risolvere nel caso anche con una buona uscita. Higuain, Alex Sandro (che piace sempre al Psg), Benatia e Rugnai sono altri possibili partenti. Il Napoli invece si prepara a congedare Sarri e Jorginho, direzione Chelsea per entrambi. La squadra è ora nel ritiro di Dimaro ma si pensa al mercato: Sabaly è l'obiettivo per il ruolo di terzino. Avanza la trattativa per il senegalese del Bordeaux. L'Inter prepara un'offerta per Vrsaljko ma resta vigile su Darmian che ha ripreso ad allenarsi con lo United ma vuole andare via: se la Juve non torna su di lui può davvero dire sì ai nerazzurri. Situazione contrattuale: il terzino ha un anno di contratto ancora più opzione, per farlo partire in prestito servirebbe quindi un rinnovo per chiudere in prestito. Eder intanto ha accettato la proposta dello Jiangsu Suning. Operazione ai dettagli per 5 milioni di euro. Al giocatore un contratto di due anni a 27 milioni di euro lordi a stagione. La Lazio accoglie Acerbi: visite mediche e firma per il difensore che arriva dal Sassuolo, contratto di cinque anni. Rinviate, invece, le visite di Felipe Anderson con il West Ham. Trattativa arenata, i due club sono d'accordo sulla parte fissa ma si sono bloccati su alcuni bonus. La Lazio vuole 38 milioni (bonus compresi) ma dopo tutti questi tira e molla si può chiudere limando gli ultimi dettagli in queste ore. Lazio che ha dato mandato a Jorge Mendes (che ha un ottimo rapporto con Tare) di lavorare alla cessione di Milinkovic-Savic chiedendo di portare un'offerta da 120 milioni. Se arrivasse dal Real Madrid l’affare si potrebbe chiudere. Sponda Roma, Monchi è volato a Londra e ha incontrato Pallotta per un vertice di mercato programmato. Non risulta poi ci siano stati contatti con il Chelsea, che segue Alisson.

Colpo dell'Atalanta, che ha preso Zapata dalla Samp: l'attaccante colombiano è atteso a Bergamo per le visite mediche. Operazione chiusa in prestito biennale (6+6 milioni che però verranno pagati subito) con diritto di riscatto fissato a 12. Al giocatore un ingaggio da 1,5+bonus. Cagliari, Cerri ha firmato il suo contratto con i rossoblù dopo aver fatto le visite mediche settimana scorsa. Genoa, si avvicina Ciciretti, trattativa che si può chiudere in settimana. Anche Lisandro Lopez è a un passo. Visite programmate per Kouame, che arriva dal Cittadella come rinforzo per l'attacco. Operazione da 5 milioni più bonus. L'Empoli ha un accordo con la Roma per Gerson e attende ora l’ultimo ok del giocatore per chiudere. Udinese, interessa Favilli. Pussetto invece avrebbe già salutato i compagni dopo che l’Huracan ha accettato l’offerta da 8,5 mln di dollari per lui. Ufficiale l'arrivo del portiere Musso, dal Racing Avellaneda. Il Parma ha raggiunto l'accordo con l'Inter per Bastoni e ora penserà all'offerta di Cassano, che ha ancora voglia di giocare e si è proposto agli emiliani.