Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo venerdì

Nel giorno in cui De Laurentiis polemizza con Benzema, emerge un retroscena: lunedì a Milanello sono stati avvistati i rappresentati dell’attaccante francese con l’intermediario Ludovic Fattizzo. Hanno incontrato Mirabelli e Gattuso, che ha parlato anche direttamente col giocatore che ha dato piena disponibilità al trasferimento già prima del ricorso vinto al TAS. Al Real Benzema guadagna 9 mln + bonus per 3 anni, arriverebbe alle stesse condizioni al Milan per un anno di contratto in più. Il rapporto del francese con Florentino gli permetterebbe anche di avere l’ok del presidente alla partenza in caso di richiesta grazie a un gentlemen agreement. Dipende ora dalle richieste del Real per il cartellino e anche dal futuro di Mirabelli (che ha impostato la trattativa con Gattuso). Da capire quindi se i nuovi responsabili dell’area tecnica del Milan potranno seguire questa opportunità per un campione ma non più giovanissimo (come Higuain) o se andare su altri giovani come Morata o Immobile (molto difficile) seguendo la linea tracciata dall’attuale management. Per il centrocampo, c'è stato un incontro per Badelj: Lucci si è visto a Milanello con Mirabelli e Gattuso, le parti sono d’accordo sulla volontà di portare alla proprietà l’idea di portare in rossonero il croato lasciando partire Locatelli (Sassuolo) visto che serve un profilo importante dovendo giocare anche in Europa League. Il giocatore aspetterà ancora qualche giorno e se questa linea passerà si andrà avanti, altrimenti Badelj potrà chiudere con lo Zenit. Questione Kalinic: visto che l’Atletico Madrid si è un po’ stufato di aspettare il via libera dal Milan, il club spagnolo ha sondato Giroud del Chelsea: incontro a Londra in cui è stato proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto per il francese, con i blues che vogliono invece cederlo a titolo definitivo. Kalinic intanto aspetta e spera dopo aver trovato l’intesa totale con l’Atletico con la speranza che tutto si sblocchi.

La Roma ha presentato la sua offerta per Malcom: 38 milioni circa bonus compresi. Si attende in queste ore la risposta del Bordeaux che ha incontrato l’agente. Il giocatore ha già dato il suo sì alla Roma che ora per chiudere spera in un ok definitivo anche dal club francese che sta valutando le varie offerte. La differenza dovrebbe farla la volontà del giocatore per cui è pronto un contratto di 5 anni a 2,5 milioni a stagione. Intanto l’Everton (che nei giorni scorsi aveva accelerato per arrivare proprio a Malcom) è molto vicino a a Richarlison del Watford che gioca nella stessa posizione del brasiliano del Bordeaux.

Napoli, De Laurentiis ne ha per tutti. Su Benzema e Di Maria: “Tra me e Ancelotti c'è l'accordo per i giovani. Io voglio i giovani! Che devo prendere due vecchi? Con tutto il rispetto per Di Maria e Benzema. L'ipotesi Benzema è remotissima”. Su Sabaly: "Come faccio a chiudere per un giocatore con un problema fisico?”. E su Cavani: "È uno che guadagna 20 milioni lordi ogni 10 mesi, non credo che in chiusura di carriera possa decidere di dimezzarsi il suo stipendio. 8,5 per Cavani? Se fossero lordi si potrebbe fare, ma per il dio denaro nessuno fa sconti. Io non ci credo, sono il primo a dirlo. Edinson non penso possa fare conti, è suggestionato dall'amore, ma non penso”. Storari svincolato dopo l’esperienza al Milan è un’opzione per il ruolo di terzo portiere.

Juve, summit con l’agente di Rugani: il club ha ribadito la sua posizione, di non volerlo vendere nonostante il forte interesse del Chelsea. Anche Caldara ha offerte da Chelsea (30) e Borussia Dortmund (35+5). Sturaro in uscita: se il club vendesse lui, Higuain, Favilli e Pjaca rientrerebbe nelle proprie strategie. Ma bisogna capire l’entità delle offerte che arriveranno nei prossimi giorni, soprattutto per Pjanic (Chelsea, Barcellona e Manchester City). C'è stato anche un incontra per Pjaca: l’attaccante croato potrebbe finire alla Samp, che spinge per avere il giocatore a titolo definitivo (come vorrebbero i bianconeri) mentre il calciatore preferirebbe la Fiorentina che si è mossa nelle scorse settimane per un prestito con diritto.

Cagliari, Gustavo Gomez è un obiettivo: si potrà portare avanti la trattativa non appena si capirà l’interlocutore con cui parlare al Milan. Con i rossoneri si proverà a insistere anche per Locatelli, ma sul giocatore è in vantaggio il Sassuolo. Radovanovic è un altro obiettivo ma per il centrocampo il primo nome è quello di Bradaric del Rijeka – che però ha costi molto alti, circa 7 milioni di euro tra cartellino e commissioni. Il Genoa si avvicina a Favilli: base d’intesa con la Juventus sulla base di un trasferimento a titolo definitivo con recompra, si cerca l’accordo finale con l’agente del giocatore. Da decidere se la Juve lo vorrà portare in Usa per la tournee oppure lo lascerà andare subito al Genoa.

Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Gerson in prestito secco dalla Roma. Norgaard ha svolto le visite mediche e ha raggiunto la squadra nel ritiro di Moena: perazione da circa 3,5 milioni con il Brøndby IF. Sassuolo, visite superate per Boga: operazione a titolo definitivo con il Chelsea per circa 3,5 milioni di euro con ricompra a favore del club inglese. Bologna, ufficiale Mattiello.

In Serie B, ufficiale Capradossi allo Spezia dalla Roma; il Verona attende Di Carmine; Felicioli va al Perugia in prestito con diritto di riscatto obbligatorio in caso di A. Lecce, dal Benevento arriva Lucioni: per lui contratto quadriennale.