19/27

9°. Tom CONDON (football americano): commissioni 46,6 milioni di dollari, contratti 1,6 miliardi - Una delle figure più note nel mondo della NFL. Ex giocatore per i Kansas City Chiefs e i New England Patriots, prese la laurea in legge tra una stagione e l'altra, finendo per iniziare a rappresentare come primi clienti i suoi compagni di squadra (mentre era ancora in attività). Tra i suoi storici assistiti anche i fratelli Manning, Eli e Peyton.