Milan-Ibrahimovic, arrivo e visite mediche il 2 gennaio

Operazione Ibrahimovic, atto finale. Il Milan e il giocatore hanno definito anche i dettagli del suo arrivo (ritorno) in Italia: Zlatan volerà a Milano la mattina del 2 gennaio con un aereo privato, a stretto giro sono in programma le visite mediche cui farà seguito l'idoneità sportiva. Nel pomeriggio sarà poi il momento delle firme a Casa Milan. E lì, il giorno seguente, Ibra verrà presentato alla stampa alle ore 10 per iniziare a tutti gli effetti la sua nuova avventura in rossonero, quasi otto anni dopo l'addio per passare al Paris Saint-Germain.