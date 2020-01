Al Cagliari è arrivato la scorsa estate al termine di una lunga trattativa con il Boca Juniors e in questi primi mesi di stagione ha dimostrato subito le sue grandi qualità. Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano classe 1995, proseguirà la sua stagione in Sardegna, nonostante i diversi club interessati a lui (accostato anche all’Inter), salvo offerte faraoniche. "Nandez è un giocatore del Cagliari e sta facendo bene, nelle ultime gare di campionato era un po’ stanco perché questa estate non ha fatto vacanze. Adesso è arrivato bello pimpante dopo essersi riposato per 7 giorni, sono convito che farà un grande girone di ritorno", ha ammesso il direttore sportivo del Cagliari Carli. Che ha poi aggiunto: "Nandez via a gennaio? Se viene una squadra che ci dà 80-90 milioni non lo so, il mercato è sempre imprevedibile”, ha proseguito. Linee guide comunque chiare per il Cagliari: “Questo doveva essere per noi un anno di ricostruzione. Abbiamo sacrificato Barella per poi reinvestire: ora sono nostri giocatori come Nandez, Rog e Simeone. La nostra intenzione è di tenere tutti gli effettivi che ci hanno permesso di totalizzare 29 punti in 17 partite: abbiamo davanti a noi un 2020 importanti", ha proseguito il dirigente rossoblù.

"Nainggolan? Difficile trattenerlo"

Carli ha parlato anche del futuro di Nainggolan, arrivato la scorsa estate in prestito dall’Inter e grande protagonista con la maglia del Cagliari: "Pensare che sia facile trattenere Nainggolan significherebbe prendere in giro la gente. È difficilissimo, magari non impossibile però come ha detto il presidente è un discorso molto complicato che verrà affrontato a giugno", ha concluso il direttore sportivo del Cagliari.