L'UOMO DEL FIUME. Fedelissimo del 3-5-2 e uomo di grande temperamento, Serse Cosmi si fece notare scalando le categorie alla guida della Pontevecchio e dell'Arezzo. Nel 2000 lo vuole Luciano Gaucci in Serie A per il suo Perugia: ingaggio da 150 milioni di lire e prima volta da allenatore della squadra della sua città. Si farà notare non solo per i risultati ma anche per un look ricercato, stile che comprendeva giacche e jeans oltre all’immancabile cappellino. E che dire dei migliori giocatori da lui allenati?

