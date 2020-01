18/25 ©LaPresse

2015: MAURICIO. L’unica new entry di quella finestra di mercato coinvolse un ex Sporting Lisbona come Pereirinha, difensore arrivato in prestito e riscattato per 2,65 milioni di euro. Per Mauricio furono 56 le presenze con la Lazio, ritrovatosi fuori dai piani di Simone Inzaghi e prestato prima allo Spartak Mosca e poi al Legia Varsavia (vincendo entrambi quei campionati). A 31 anni è finito in Malesia allo Johor DT