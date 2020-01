15/33

2013: MARIO BALOTELLI. Come Cassano e Van Bommel furono decisivi per la corsa scudetto del 2011, lui lo fu per la rincorsa Champions nel 2012-13, poi raggiunta per davvero (l’ultima giocata dal Milan). Arriva dal City il 31 gennaio col solito colpo in extremis di Galliani, a 20 milioni. Porta i rossoneri in Europa e l’anno dopo infila 18 gol: suo primato personale di sempre battuto solo solo al Nizza nel 2018. Partirà per Liverpool per poi ritornare, senza successo, nel 2015.