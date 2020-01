Effetto a catena dopo l'infortunio di Zaniolo e l'arrivo di Matteo Politano a Roma: il Milan infatti, perso l'ex attaccante dell'Inter, ha avuto i primi contatti con l'entourage di Cengiz Under. Il calciatore turco, impiegato soltanto in 9 occasioni in questa prima parte di stagione e spesso a partita in corso, nelle gerarchie di Fonseca doveva essere la riserva proprio di Zaniolo, ma l'acquisto imminente di Politano gli chiude nuovamente lo spazio per un posto da titolare. Per questo Under non si opporrebbe a un trasferimento in rossonero, anche se per il momento la Roma ha risposto negativamente, ritenendo il turco ancora utile anche a causa del lungo stop di Zaniolo. Nei prossimi giorni comunque le parti si riaggiorneranno con il Milan che andrà in pressing visto il gradimento tecnico nei confronti di Cengiz Under.

PSV Eindhoven su Rodriguez: incontro a Casa Milan

Sul fronte cessioni, incontro positivo a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e l'agente di Ricardo Rodriguez. Sul calciatore c'è un forte interesse del PSV Eindhoven, con il Milan che sarebbe interessato a imbastire una trattativa soltanto a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. L'agente di Rodriguez ha riferito le condizioni del Milan al club olandese e nei prossimi giorni ci sarà una riunione nella quale i dirigenti del PSV valuteranno la fattibilità dell'investimento a queste condizioni.