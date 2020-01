Calciomercato Milan, contatti con agenti Olmo: è obiettivo per la prossima stagione

L'esperienza di Zlatan Ibrahimovic per ridare entusiasmo all'ambiente, ma il Milan resta sempre attento ai giovani in giro per l'Europa. E i rossoneri, in questo senso, continuano a seguire Dani Olmo, fantasista classe 1998 della Dinamo Zagabria. Non c'è stata un'offerta ufficiale al club croato, ma il Milan ha ripreso i contatti con gli agenti in vista della prossima estate. Olmo è quindi un obiettivo per la stagione 2020/2021: la strategia dei rossoneri è quella di trovare l'accordo con il calciatore, per poi andare a trattare con la Dinamo Zagabria per una cifra sui 20 milioni e non per i 30 milioni richiesti dal club croato. Dani Olmo ha un contratto fino al 2021, a fine stagione sarà quindi a un anno dalla scadenza.

Offerta dall'Arsenal per Kessié

Dall'Inghilterra, invece, è arrivata un'offerta per Franck Kessié: l'Arsenal ha bussato alla porta del Milan, che però ha rifiutato la proposta. Il centrocampista classe 1996 non è necessariamente in uscita dai dirigenti rossoneri, che in caso di addio dell'ivoriano dovrebbero anche intervenire sul mercato per sostituirlo. Per questo motivo il Milan chiede una cifra importante per cedere Kessié, pari a 25 milioni di euro.