Operazione definita per il difensore centrale brasiliano. Passa in prestito per 18 mesi ai giallorossi: all'Atalanta un milione di euro subito e altri 8 per il riscatto, più 2 di bonus. Lunedì Ibanez sosterrà le visite mediche e poi potrà firmare il suo nuovo contratto

Un rinforzo in vista per la difesa della Roma. Il club giallorosso l'ha infatti spuntata sul Bologna nella corsa a Roger Ibanez, difensore brasiliano classe 1998 di proprietà dell'Atalanta. Il giocatore ha infatti accettato la proposta della Roma e si trasferirà nella Capitale con la formula del prestito per 18 mesi: ai bergamaschi andrà un milione di euro, con riscatto del cartellino fissato a 8 milioni, ai quali sommare 2 di bonus. L'ok definitivo di Ibanez è arrivato nella giornata di oggi, quando già si percepiva un forte avvicinamento verso la squadra di Fonseca. Lunedì il difensore sosterrà le visite mediche e poi potrà firmare il suo nuovo contratto.

Ibanez saluta l'Atalanta: due presenze in un anno

Arrivato all'Atalanta a gennaio 2019 per circa 4 milioni di euro dai brasiliani del Fluminense, Ibanez ha giocato con la squadra di Gasperini solo due partite in un anno. Il suo esordio ufficiale in nerazzurro era avvenuto nel finale della partita vinta l'11 maggio 2019 per 2-1 contro il Genoa, con un minuto all'attivo, mentre in questa stagione è entrato al 71' di Shakhtar Donetsk Atalanta 0-3, partita di Champions League giocata l'11 dicembre e decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Gomez e soci. Ora per il centrale difensivo è pronta una nuova avventura in Serie A, a tinte giallorosse.