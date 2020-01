Il centrocampista spagnolo della Dinamo Zagabria resta nel mirino del club rossonero, che vorrebbe però affrontare una spesa non superiore ai 20 milioni di euro e posticiparne l'acquisto a giugno. Il club croato preme per una cessione immediata: dialogo vivo tra le parti anche grazie all'intermediazione di Zvone Boban

Il Milan non ha mollato la pista che conduce a Dani Olmo, centrocampista spagnolo classe 1998 di proprietà della Dinamo Zagabria e protagonista in 119 partite (con 32 reti) dal 2014 ad oggi con i croati. Il club rossonero vorrebbe concludere l'operazione a giugno e non andare oltre i 20 milioni di euro di spesa, mentre la società di Zagabria preferirebbe cedere subito il suo pezzo più pregiato. Il Milan sta cercando di capire se si possono aprire degli spiragli e anche attraverso Zvonimir Boban, Chief Football Officer rossonero, tiene vivo il dialogo con la Dinamo ogni giorno. Sul giocatore si sono mosse anche il Wolverhampton, che ha offerto una somma vicina ai 30 milioni di euro bonus inclusi, e il Lipsia (16 milioni) ma le offerte arrivate da Premier League e Bundesliga sono state respinte. L'altro scoglio da superare è quello legato alle commissioni molto alte richieste dagli agenti del giocatore, ma tra Dinamo e Milan c'è la volontà di venirsi incontro in virtà degli ottimi rapporti che tutti gli interlocutori hanno con Boban. Il Milan è vigile ma al momento non c'è accordo con club e giocatore: Dani Olmo resta però uno degli obiettivi rossoneri.