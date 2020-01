Un presente fatto di gol e giocate da fenomeno con il Paris Saint-Germain e un futuro che però potrebbe anche essere lontano da Parigi. Perché Kylian Mbappé, nel corso di un’intervista rilasciata alla BBC, non si sbilancia sulle voci che lo vogliano al Real Madrid, club che da tempo lo corteggia: "Ora sono un giocatore del Psg. Non è il momento di parlare del mio futuro, adesso sono concentrato sul Psg. Devo rimanere calmo e concentrato sul presente, poi a fine stagione vedremo", le sue parole. Il talento francese classe 1998 poi prosegue: "Io adesso voglio solo aiutare il mio club a crescere in questa stagione a vincere molti titoli. Quindi non è bello per me parlare del mio futuro. Sono venuto qui che avevo 18 anni. Ero un talento ma non ero una superstar e se ora sono lo sono, lo devo al Psg e alla nazionale francese". Scenari ancora tutti da decifrare per quanto riguarda il futuro, idee chiarissime invece sugli obiettivi da centrare in questo 2020: "Un triplete in questa stagione con Champions, Europeo e Olimpiadi non sarebbe male e farò di tutto per realizzare questo sogno", ha concluso Mbappé.