THIERRY HENRY - Dici Arsenal e dici Titì, leggenda vivente da quelle parti. Nel 2010 anche lui prende un biglietto per l'America e per il New Jersey. Coi New York Red Bulls vincerà una MLS Supporters' Shield, ovvero il titolo (del tutto fittizio) di chi trionfa nella stagione regolare (prima di addentrarsi nei playoff che decidono il vero campione d'America). E poi gol, come sempre: 52 in 135 partite.