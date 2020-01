"È il giorno più felice della mia vita", parola di Rey Manaj. Effettivamente l’ultimo trasferimento di mercato che coinvolge l’attaccante albanese, classe 1997 cresciuto in Italia e dalle maglie importanti, è tra i più altisonanti. Per lui destinazione Camp Nou e Barcellona, squadra che ha investito 700mila euro per strapparlo all’Albacete (club che occupa il 15° posto nella Serie B spagnola), contratto fino al 2023 e clausola rescissoria dalla vertiginosa cifra di 50 milioni di euro. Superati i test medici e presentato ufficialmente, Manaj ha firmato il nuovo contratto alla presenza di Silvio Elias e José Mari Bakero, rispettivamente direttore responsabile e segretario tecnico del Barça 'B'. Non vedremo quindi l’ex Inter accanto a Messi, Suarez e Griezmann, piuttosto nella seconda formazione blaugrana che milita nella Segunda Division B ovvero la terza divisione nazionale. Quanto basta per indossare una maglia prestigiosa e rilanciarsi dopo le ultime avventure in Spagna.

La carriera di Rey Manaj

Nato nel 1997 a Lushnje, in Albania, Manaj è cresciuto calcisticamente in Italia passando nei vivai di Piacenza, Cremonese, Sampdoria e Inter. Furono proprio i nerazzurri a riscattarlo per 500mila euro dalla Cremonese nel 2016, fiducia dettata dal suo contributo a livello giovanile (trionfo in Coppa Italia e 7 gol in altrettante presenze) oltre ai primi passi tra i "grandi": 6 gettoni e 131 minuti concessi in prima squadra da Roberto Mancini. Ci scommette l’allora Ct albanese De Biasi e più recentemente altri italiani come Panucci e Reja, spazio che Manaj ha ripagato con 3 reti in 13 gare in Nazionale, tuttavia dall’impatto interista cambia 4 squadre in altrettante stagioni: si toglie la soddisfazione di segnare 2 volte in A fino a gennaio con il Pescara poi retrocesso in Serie B, categoria dove si ripete a Pisa. In estate si trasferisce in Spagna al Granada, solo un gol e una promozione sfumata prima di passare all’Albacete. Inizialmente in prestito e poi acquistato per 2 milioni di euro, il centravanti albanese si è ritagliato 10 centri in 41 presenze totali prima della chiamata del Barcellona. Maglia numero 22 per lui e parole in perfetto catalano attraverso Instagram: "Sono molto felice d’iniziare questa nuova tappa nel miglior club del mondo! Lunga vita al Barça".