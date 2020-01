Calciomercato Roma: blitz a San Sebastian per Januzaj. L'agente di Dilrosun in Italia

La Roma accelera per Januzaj dalla Real Sociedad. E l'agente di Dilrosun è in Italia: l'Hertha lo venderebbe a titolo definitivo. I giallorossi lo prenderebbero in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. Piace anche Christie del Fulham. Dopo l'infortunio di Diawara è stato sondato Mandragora

Sfumato Politano, la Roma continua a dare la caccia a un esterno. Un emissario del club giallorosso ha fatto un vero e proprio blitz a San Sebastian per Adnan Januzaj della Real Sociedad. All'incontro erano presenti anche il padre del giocatore e il suo agente. I giallorossi vorrebbero concludere l'operazione con un prestito gratuito e opzione di riscatto a 12 milioni di euro. La squadra spagnola chiede 800 mila euro per il prestito. I giallorossi guardano anche all'Inghilterra: piace Cyrus Christie, terzino destro irlandese del Fulham. Ci sono stati poi nuovi contatti per Gonzalo Villar, centrocampista che gioca all'Elche di proprietà del Valencia.

L'agente di Dilrosun incontra la Roma

È arrivato in Italia per incontrare la Roma Lorenzo Wouther, l'agente di Javairo Dilrosun, ala mancina classe 1998 dell'Herta Berlino. Il ragazzo è cresciuto nell'Ajax e nel Manchester City. L’olandese è uno dei giocatori valutati dai giallorossi, che lo prenderebbero in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, mentre l’Hertha lo cederebbe a titolo definitivo.

Roma, sondato Mandragora: sul giocatore c'è la Fiorentina

Dopo l'infortunio di Diawara, la Roma ha sondato il terreno anche per Rolando Mandragora, su cui c'è il pressing della Fiorentina. L'Udinese e la Juventus stanno parlando per capire se sia economicamente fattibile una cessione alla Roma o alla Fiorentina. Per ora però non c'è stato ancora nessun contatto dei due club con gli agenti del giocatore.