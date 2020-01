La ricerca di un esterno offensivo della Roma si è spostata in Germania. In Italia infatti è arrivato l’agente di Javairo Dilrosun, Lorenzo Wouther, per discutere del suo assistito. Il giocatore, classe 1998, è di proprietà dell’Hertha Berlino ed è cresciuto nei vivai di Ajax e Manchester City. I giallorossi lo valutano e intanto hanno studiato una formula per il trasferimento: un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, mentre il club tedesco preferirebbero una cessione incondizionata a titolo definitivo.

L’alternativa Januzaj

Non è da escludere anche la pista che porta ad Adnan Januzaj, esterno belga ex Manchester United classe 1995, attualmente alla Real Sociedad. In passato ha vestito anche le maglie di Borussia Dortmund e Sunderland.