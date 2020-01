Secondo le ultime news di Gianluca Di Marzio l'Inter non è riuscito fino in fondo ad abbassare le richieste di Daniel Levy, presidente degli Spurs: il club nerazzurro pagherà 20 milioni per il trasferimento di Eriksen più il premio di solidarietà (1 milione); inoltre sarà organizzata un'amichevole il cui incasso sarà tutto degli inglesi