Il centrocampista danese esprime il suo entusiasmo per l'arrivo in nerazzurro inondando di "like" i social dell'Inter, la società risponde con uno screenshot e tanta ironia: "Qualcuno è leggermente eccitato, quante notifiche su Instagram". Lo scambio tra Eriksen e il club esaltato con ironia su Twitter

Prima l'ufficializzazione in grande stile, con le foto al Teatro alla Scala e l'incrocio tra la classe sul campo e l'eleganza di Milano. Poi la comunicazione dei dettagli dell'operazione (contratto fino al 2024, con 20 milioni di euro più un milione pari al 5% di contributo di solidarietà e l'incasso di una futura amichevole tra i club nelle casse del Tottenham) e la scelta del numero di maglia, la numero 24 che segue la 23 indossata a Londra e simboleggia il passo in avanti fatto con il trasferimento in nerazzurro. Le prime ore da giocatore dell'Inter di Christian Eriksen sono state intense e ricche di entusiasmo: lo stesso che il centrocampista danese ha esibito sui social, come raccontato da un curioso tweet del club.

Eriksen pazzo dell'Inter: fiume di "like" su Instagram

A dimostrarlo è uno screenshot ironico diffuso dall'Inter. Si vede lo schermo di uno smartphone alle 18.29 di martedì 28 gennaio. Le notifiche in arrivo sull'account Instagram ufficiale del club hanno una sola firma: Christian Eriksen. Il profilo del danese ha lasciato una sfilza di "like" su foto e video pubblicati dall'Inter e gli effetti sono evidenti. Tanto che il club scrive su Twitter: "Le nostre ultime notifiche su Instagram, qualcuno è leggermente eccitato". Un post accompagnato da tre emoji che esprimono risate e ammiccamenti e dagli hashtag #WelcomeChristian #NotForEveryone. L'esordio ufficiale in campo agli ordini di Antonio Conte avverrà tra qualche giorno ma Eriksen è già pazzo dell'Inter: chiedere a Instagram per conferme.