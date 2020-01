Calciomercato Napoli, è fatta per Petagna: rimarrà in prestito alla Spal

In questo mercato sono già arrivati Demme, Lobotka e Politano, ora il Napoli ha perfezionato anche il secondo acquisto per la prossima stagione: dopo Rrahmani, infatti, gli azzurri hanno preso anche Andrea Petagna. Come il difensore dell'Hellas Verona, anche l'attaccante della Spal firmerà in questa sessione con gli azzurri per poi restare in prestito fino a fine stagione con la sua attuale società. Tutto fatto anche tra i club: operazione da 17 milioni più 3 di bonus per il Napoli, già fissate anche le visite mediche che si terranno nella giornata di giovedì 30 gennaio. Petagna aveva già dato l'ok nei giorni scorsi al trasferimento, entusiasta del passaggio in una grande società come quella azzurra. La Spal non voleva privarsi del suo miglior giocatore in piena lotta salvezza e ha ottenuto il prestito dell'attaccante fino al termine di questo campionato. A fine stagione, però, Andrea Petagna inizierà la sua avventura con la maglia del Napoli.