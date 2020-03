1/27 ©Getty

Prosegue il viaggio nel tempo di Transfermarkt, sito specializzato nella valutazione di mercato dei giocatori. Riavvolgendo il nastro torniamo quindi al 2010, anno indimenticabile per l’Inter e i suoi tifosi dal memorabile Triplete. È anche la data del trionfo mondiale della Spagna, Paese che attraverso la Liga domina nella top 25 dei più preziosi: ben 12 i suoi protagonisti distribuiti tra Atletico, Real Madrid e Barcellona, quest’ultima la squadra più rappresentata con 6 calciatori. E la Serie A? Trend in linea con il 2009, tre iscritti dal nostro campionato con un solo italiano. Importante la presenza della Premier League, ma in vetta il dualismo tra due fuoriclasse celebra un leader assoluto che per la prima volta raggiunge il tetto di 100 milioni di euro per valore di mercato

