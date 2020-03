1/27

Il 2008 è un anno stabile (ma in calo rispetto agli anni ancora precedenti) per la Serie A, stando alle valutazioni dei valori di mercato di Transfermarkt (dove Totti resta l'italiano più caro). Quello italiano non è più il campionato più rappresentato come accadeva nel 2004, 2005 e 2006. Il titolo spetta alla Liga, a più uno sulla Premier.



Risaliamo ora la classifica completa dei venticinque giocatori più preziosi dell'epoca, chiudendo con la top 11 ruolo per ruolo.





LA NASCITA DEI VALORI DI MERCATO: LA CLASSIFICA DL 2004