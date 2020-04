Calciomercato-L'Originale. Si torna, ed è bellissimo dirvelo

Un nuovo appuntamento per farvi compagnia: riparte stasera “Calciomercato – L’Originale”. Rigorosamente da casa, la squadra capitanata da Bonan con Gianluca Di Marzio e Marco Bucciantini racconterà di trattative, “condite” da musica, cultura e spettacolo. In onda il lunedì, mercoledì e venerdì alle 23.30 su Sky Sport 24

Si torna ragazzi, ed è bellissimo dirvelo. Anche se sarà un rientro un po’ strano, vagamente surreale, tutti da casa collegati misteriosamente tra di noi. Io Gianlu e il Buccia e una filastrocca di ospiti, Walter Zenga tra i primi, a cui chiederemo il perché del calcio e della vita. Insieme a figure a volte stralunate ma brillanti di attori, artisti, scrittori e musicisti.

Forse non saremo bellissimi, così scapigliati nelle nostre abitazioni, visto che il barbiere rappresenta uno dei nostri sogni proibiti, ma di sicuro, come sempre, saremo sinceri. Il Calciomercato lo usiamo come titolo, il nostro biglietto da visita, ma non avremo l’impudenza di parlare di trattative se non laddove effettivamente qualcosa ci sia. E c’é sempre qualcosa che bolle nelle pentole di casa Di Marzio.

Il resto saranno quattro risate, un libro, una bella canzone, una spruzzata di ricordi, di immagini legate al passato, e non per vocazione al languore, che quella non ci appartiene, ma per rispetto della memoria, la nostra cultura. In fondo, amici di Sky, in questi giorni quante imprese abbiamo rivissuto con la lacrima negli occhi, dalla vittoria dei mondiali del 2006 fino alle giocate di campioni come Totti e Del Piero. Quanta compagnia ci hanno fatto, quanta consolazione ci hanno portato. Con Calciomercato l’Originale, vogliamo dirvi tante cose e farvi sentire la nostra vicinanza.

Ci sarà, come da tradizione, anche la nostra proverbiale sigla. Abbiamo pensato di riproporne una dal titolo significativo: il sogno. Tra le voci della canzone un coro sardo che dice: “Canno sa lughe hat’a arribbare, su mundu hat’a cammiare”. Tradotto, quando la luce arriverà il mondo cambierà. Forza ragazzi che quella luce non è così lontana.