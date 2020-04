In Premier League sono 57 i giocatori che andranno in scadenza di contratto al termine della stagione. Anche per questo motivo molte squadre spingono per concludere il campionato entro il 30 giugno ed evitare, così, possibili cause penali. Tra i tanti prossimi a svincolarsi (entro la fine di giugno o anche dopo, a seconda di quello che si deciderà) non mancano nomi di spicco. Ecco tutti i giocatori in scadenza riportati da Sky Sports