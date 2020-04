1/21

Lo studio del CIES analizza le migrazioni dei giocatori durante il corso del 2019. In totale, ben 186 federazioni nazionali hanno avuto almeno un giocatore esportato in 141 campionati, di 93 paesi diversi. Inoltre, per ogni nazione è stato indicato il numero di giocatori attualmente all'estero (coi dati aggiornati al 3 febbraio 2020) e i principali flussi migratori, grazie allo speciale "Atlante delle migrazioni" sviluppato sempre dal CIES.



Risaliamo ora la classifica fino al podio

CIES: LE SQUADRE CHE HANNO SCHIERATO PIÙ GIOCATORI DAL 2015