Bernardeschi rock: entra nella squadra di Jay-Z

Federico Bernardeschi entra a far parte della squadra di Roc Nation Sports, l'agenzia di management fondata dal rapper Jay-Z, che ha tra i clienti altre stelle del mondo dello sport come Lukaku, De Bruyne, Durant e Irving

Federico Bernardeschi sarà il primo calciatore italiano rappresentato da Roc Nation Sports, l'agenzia di management fondata dal rapper americano Jay-Z. L'annuncio è arrivato via social da parte della stessa agenzia con sede a Los Angeles. Bernardeschi, 24 presenze e una rete in questa stagione con la maglia della Juventus, con cui è sotto contratto fino al 2022, si va ad aggiungere a una lunga serie di calciatori e sportivi rappresentati dalla Roc Nation Sports. Tra questi Romelu Lukaku, Jerome Boateng, Kevin De Bruyne, ma anche Kevin Durant e Kirye Irving, stelle della NBA, Robinson Cano (MLB, Mets) e Geno Smith (Seahawks, NFL). Bernardeschi, in un'intervista di un paio di anni fa rilasciata a 'Rolling Stones', aveva ammesso di essere andato a vedere lo show di San Siro con protagonisti Jay-Z e la moglie Beyoncè, definiti "icone globali". Da oggi lo juventino sarà rappresentato da uno dei suoi idoli.