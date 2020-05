Gli emiliani hanno trovato un accordo con gli inglesi per eliminare il diritto di recompra in favore dei Blues. L’obiettivo del Sassuolo è trattenere Boga anche per il prossimo anno, ma il Napoli ha già pronta una prima offerta tra i 20 e i 25 milioni

Il Sassuolo ha raggiunto un accordo col Chelsea per acquistare interamente il cartellino di Jérémie Boga. Era stato preso per 5,5 milioni di euro, con il club inglese che poteva ricomprarlo dietro il pagamento di 8 milioni. Con una spesa maggiore di questo importo, gli emiliani hanno eliminato il diritto di recompra, lasciando ai Blues soltanto una prelazione futura ma fronte di una cifra molto alta. L’obiettivo della società adesso è trattenere il giocatore anche per la prossima stagione e l’impressione è che non bastino 30 milioni per farlo partire. Il Napoli intanto ha pronta una prima offerta tra i 20 e i 25 milioni per provarci ugualmente.

La stagione di Boga

Boga ha tenuto un rendimento importante in questa stagione. Con la maglia del Sassuolo ha siglato 8 reti e servito 4 assist nelle 24 presenze collezionate in Serie A finora. Un bottino già molto positivo, che potrà aumentare quando riprenderà il campionato.