Ex attaccante del Lione e della Seleçao, il 36enne brasiliano ha raggiunto l'intesa con il Fluminense dove aveva già giocato tra il 2009 e il 2016. Un ritorno a Rio de Janeiro per lui, ma con una missione speciale: Fred percorrerà infatti 600 km da Belo Horizonte in bicicletta, viaggio dove contribuirà alla raccolta fondi destinata a 4000 famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus

Quattro stagioni in Francia e una carriera legata al suo Brasile, dove a 36 anni risulta ancora protagonista. Parliamo di Frederico Chaves Guedes, meglio noto come Fred, centravanti dai buoni numeri con la Seleçao (18 gol in 39 presenze) e altrettanto apprezzato con il Lione tra il 2005 e il 2009 (43 le reti segnate). Nessuna intenzione di ritirarsi per lui, d’altronde dopo il biennio al Cruzeiro è fresca di ufficialità la sua intesa con il Fluminense fino al 2022. Si tratta di un ritorno a Rio de Janeiro per Fred, attaccante che proprio con il Tricolor carioca aveva realizzato più di 100 gol fino al 2016, 7 anni in squadra che l’hanno reso indimenticabile. Tanto è bastato per regalargli una seconda avventura nel club, inizio anticipato dalla splendida iniziativa promossa dallo stesso Fred.

Il "Tour do Fred"

Lo ha annunciato l’ex Lione sui social, desideroso di aiutare chi ha davvero bisogno in Brasile durante l'emergenza Coronavirus. Come spiegato su Instagram, Fred percorrerà i 600 km che separano Belo Horizonte da Rio in bicicletta: un viaggio per mantenersi in forma in vista del ritorno in campo, certo, ma la motivazione è decisamente più nobile. Si tratta di una raccolta fondi il cui ricavato verrà destinato ad oltre 4000 famiglie in gravi difficoltà in questo periodo, tappe documentate dallo stesso attaccante sui propri profili social. Il "Tour de Fred" non percorrerà le strade principali per evitare il traffico e non creare assembramenti durante la pandemia, ma in compagnia del suo preparatore fisico il viaggio terminerà al centro sportivo Carlos José Castilho, casa del Flu, dove firmerà il nuovo contratto. Pronte due bici per Fred, una per i tratti di strada con dislivello e un’altra per le zone di pianure. Una pedalata memorabile anche per il messaggio di solidarietà promosso in un momento davvero difficile.