La società tedesca non ha esercitato l'opzione per il riscatto del cartellino di Schick entro i termini stabiliti (15 giugno), ma Nagelsmann non vuole rinunciare all'attaccante: "Non possiamo pagare la cifra richiesta, ma stiamo trattando con la Roma"

10 gol e due assist in 20 partite di Bundesliga non sono bastati a Patrik Schick per convincere il Lipsia ad esercitare il diritto di riscatto del cartellino – fissato a 28 milioni di euro (29 in caso di qualificazione della società tedesca alla prossima edizione della Champions League 2020/21) – dalla Roma. Nel prestito oneroso (3.5 milioni di euro) siglato la scorsa estate tra i club, era prevista la possibilità per il Lipsia di acquistare a titolo definitivo il cartellino dell’attaccante ceco entro il 15 giugno. Diritto però che non è stato esercitato entro i termini prestabiliti e futuro di Patrik Schick che torna dunque in discussione.

"Vogliamo acquistare lui e Angelino"

Il calciatore ceco infatti piace tantissimo a Julian Nagelsmann, l’allenatore che lo ha fortemente voluto al Lipsia: "Patrik Schick è stato un giocatore da sogno per me, ma tutto deve essere fatto all'interno della ragione, anche noi stiamo lottando con gli effetti della pandemia del Covid-19 e non possiamo buttare soldi in giro", le sue parole in conferenza stampa. Nagelsmann che entra nello specifico della trattiva con la Roma: "Non possiamo pagare la cifra richiesta, quindi stiamo ancora negoziando. Vorremmo acquistare lui e Angelino, ma potremmo pure rinnovare il prestito", ha concluso.