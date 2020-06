Il Chelsea ha ufficializzato l'acquisto di Timo Werner: l'attaccante classe 1996 – che ha firmato per 5 anni – si unirà ai nuovi compagni a partire da luglio ma potrà giocare solo con l'inizio della nuova stagione calcistica. Il tedesco non disputerà le Final Eight di Champions col Lipsia

Timo Werner è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. L'accordo tra tutte le parti in causa era stato definito nei giorni scorsi, con il club inglese – che ha superato la concorrenza di diversi club, Liverpool su tutti – che verserà nelle casse del Lipsia il valore della clausola di rescissione di circa 60 milioni di euro. Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal Chelsea sul proprio sito web, Werner rimarrà al Lipsia fino al termine della stagione di Bundesliga e poi si trasferirà in Inghilterra a luglio, previo il superamento delle visite mediche di rito, ma potrà giocare con il suo nuovo club con l'inizio della nuova stagione calcistica. Timo Werner, che ha firmato col Chelsea per i prossimi cinque anni, non parteciperà dunque alle Final Eight di Champions League (dal 12 al 23 agosto) che avranno anche il Lipsia come protagonista.

"Che gioia firmare per il Chelsea"

"Sono felicissimo di firmare per il Chelsea, far parte di questo club è davvero un grande orgoglio per me. Voglio naturalmente ringraziare il Lipsia e i suoi tifosi per questi quattro anni fantastici: sarete sempre nel mio cuore. Ora guardo alla prossima stagione con nuovi compagni, nuovo allenatore e ovviamente nuovi tifosi, quelli del Chelsea. Insieme abbiamo un futuro ricco di successi avanti a noi", le parole dell’attaccante classe 1996, grande protagonista in questa annata col Lipsia. Tanta soddisfazione anche nelle parole di Marina Granovskaia: "Siamo molto entusiasti che Timo Werner abbia scelto di legarsi al Chelsea. Era un giocatore ambito da tutta Europa. Non vediamo l'ora di avere Timo con noi, ma fino ad allora auguriamo a lui e al Lipsia il meglio per il resto della stagione".