Bonaventura in scadenza, cinque club su di lui

Il centrocampista è in scadenza con il Milan, cinque squadre si sono interessate a lui: oltre a Torino, Lazio e Fiorentina, c'è stato un sondaggio del Napoli e c'è anche il Benevento che sogna il grande colpo per il ritorno in Serie A

Sei stagioni al Milan per Jack Bonaventura , la scorsa condizionata da un grave infortunio dopo il quale il centrocampista classe 1989 è ritornato a essere un punto fermo della squadra rossonera. Il suo contratto è in scadenza, il Milan ha programmato l'estensione fino al termine della stagione sportiva , che verrà formalizzata lunedì. Ma nel frattempo cinque squadre italiane si sono interessate al giocatore.

In primis ci sono Torino, Lazio e Fiorentina che già si sono fatte avanti. Anche il Napoli ha fatto un sondaggio, con Gattuso che potrebbe riaverlo dopo l'esperienza al Milan. Infine c'è lo scatenato Benevento, che sogna il grande colpo per il ritorno in Serie A. Per il momento Bonaventura ha prolungato di due mesi il suo accordo con il Milan che scadeva il 30 giugno, finirà quindi regolarmente la stagione con i rossoneri di Stefano Pioli. Nel frattempo, però, proseguono le riflessioni sulla prossima stagione, con il centrocampista che vuole valutare al meglio anche le questioni contrattuali ed economiche.