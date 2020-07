L'attaccante svedese mette ancora in dubbio la propria permanenza in rossonero e "avverte" la dirigenza in un'intervista a Sportweek: "Il Milan non è un club da Europa League e Ibra nemmeno, o gioco per vincere o sto a casa. Il mio ritorno? Solo per passione, sto giocando gratis..." CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre più lontano dal Milan. Lo dicono le indiscrezioni di calciomercato e soprattutto lo dicono le parole dello stesso attaccante svedese. Quel "leggete tra linee..." pronunciato al termine di Milan-Juventus, con il quale aveva lasciato intravedere un orizzonte lontano dal club rossonero, è diventato ancora più chiaro nell'intervista concessa a "Sportweek". "Vediamo come sto tra due mesi e quello che succederà con il club. Sono onesto, se la situazione è questa sarà difficile vedermi al Milan l'anno prossimo", queste le parole di Ibrahimovic, che a precisa domanda sul futuro allenatore e direttore tecnico rossonero ha risposto così: "Rangnick? Chi è? Non so chi sia Rangnick". Segnali sempre più forti di una separazione imminente.

"Confronto con Gazidis necessario" leggi anche Ibra: "Futuro? Forse mie ultime partite col Milan" Un rapporto, quello con il management rossonero e in particolare con l'amministratore delegato Ivan Gazidis, che aveva già raggiunto picchi di alta tensione poco più di un mese fa, quando lo svedese fu protagonista a Milanello di un acceso dibattito con il dirigente del Milan: "In quell'occasione ho parlato per me e per la squadra, era un confronto necessario. Non era cattiveria la mia. Ma bisogno di avere spiegazioni sul futuro, il mio e quello del Milan". Un avvenire sul quale Ibra mette in guardia chiunque deciderà di varcare le porte di Milanello: "Il Milan non è un club da Europa League e Ibra nemmeno, o gioco per vincere o sto a casa".