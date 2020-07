3/18 ©LaPresse

IL MILAN CON IBRA



Tutto cambia a fine dicembre con l’intesa per il suo ritorno in rossonero, affare ufficializzato il 2 gennaio 2020. Ad oggi il trend di Ibrahimovic al Milan recita 11 partite disputate (sulle 14 affrontate in campionato dalla squadra) con 5 gol segnati e 3 assist. Attenzione: non è solo la presenza in campo di Zlatan a fare la differenza, ma il suo contributo nello spogliatoio ha rivitalizzato la stagione dei rossoneri

Pioli: "Fiero di questo gruppo. Futuro? Non ora"