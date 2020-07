Non solo Remy tra le idee del direttore sportivo Foggia, che in attesa di nuovi controlli medici per il francese valuta altre piste: si seguono con interesse Gervinho e Lapadula, l'ultima idea porta a Marko Pjaca, tornato alla Juventus e pronto a rimettersi in gioco in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Il Benevento ha festeggiato nella cornice del Teatro Romano la vittoria del campionato di Serie B e il ritorno in A a due anni dall'ultima volta. Ora il club di Vigorito, che ha già acquistato Kamil Glik dal Monaco per la difesa, sta lavorando a nuovi obiettivi di mercato. La priorità resta l'attaccante francese Loic Remy, in uscita dal Lille. Le visite mediche hanno frenato la trattativa e costretto il club a programmare nuovi controlli, ma entro il weekend si capirà se il tesseramento andrà a buon fine. "Lui è il primo giocatore che avevamo preso quest'anno, puntavamo e puntiamo ancora su di lui - ha spiegato il ds del Benevento Pasquale Foggia ai microfoni di Sky Sport - in Italia oggi i protocolli sono diversi rispetto ad altre nazioni e stiamo facendo gli approfondimenti. Finchè ci sarà speranza faremo di tutto per portarlo a Benevento, perché porta gol ed esperienza e noi abbiamo bisogno di questi giocatori".