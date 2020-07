Secondo il Mirror e il Daily Star l'allenatore norvegese vorrebbe l'attaccante cileno nel Manchester United 2020/21, in una rosa che giocherà anche la Champions League. La volontà del giocatore è però quella di restare a Milano e l'Inter è al lavoro per acquistarlo a titolo definitivo entro la prossima settimana, quando tornerà in campo l'Europa League CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

C'è un ostacolo tra Alexis Sanchez e l'Inter: si chiama Ole Gunnar Solskjaer. Secondo quanto riportato in Inghilterra dal Mirror e dal Daily Star, l'allenatore norvegese vorrebbe infatti l'attaccante cileno nel Manchester United 2020/21, in una rosa che giocherà anche la Champions League, ma la volontà del numero 7 è quella di restare in nerazzurro, dove è arrivato in prestito nella scorsa estate.

"Felice a Milano, non vuole tornare in Inghilterra" leggi anche Conte: "Messi? E' più facile spostare il Duomo" Trattenere Alexis Sanchez anche oltre il 5 agosto, termine del prestito fissato dal Manchester United, è la priorità dell'Inter. Nella Serie A post lockdown, l'attaccante si è ritagliato un ruolo di primo piano ed è sul podio dei migliori in Europa nella specialità assist, con ben 9 passaggi vincenti. "Alexis non smania per tornare a Manchester, è felice a Milano - spiega una fonte anonima ai microfoni del Mirror - con lo United le cose non hanno funzionato e ora vuole che il club accetti la sua partenza". Sanchez ha un contratto con il Manchester che gli garantirrebbe 55 milioni di euro lordi per i prossimi due anni. L'Inter punta a trovare un'intesa con il giocatore, mentre è pronta a trovare un accordo sul cartellino con lo United. Tempi stretti, con la deadline per la presentazione delle liste ufficiali per l'Europa League fissata per l'inizio della prossima settimana