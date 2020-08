Calciomercato, tutte le trattative LIVE

Parma, in 4 per il ruolo di ds

Non sarà Alessandro Lucarelli il nuovo ds del Parma. L’ex capitano ricoprirà un ruolo più centrale nel progetto post Faggiano e affiancherà il nuovo direttore sportivo che il club sceglierà in queste ore. I candidati restano 4: Dario BACCIN (ora all’Inter), Federico Cherubini della Juventus, Marcello Carli (ex Cagliari, che ha incontrato la società gialloblù in queste ore) e Stefano Marchetti del Citadella. Sono Entro lunedì dovrebbe essere presa la decisione definitiva.