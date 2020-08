David Silva ha scelto la Real Sociedad, preferendo il club spagnolo alla Lazio per motivi familiari, il ds biancoceleste affida al sito del club una dura nota nei confronti del centrocampista: "Ho grande rispetto per il giocatore, non per l'uomo", le parole del direttore sportivo biancoceleste CALCIOMERCATO, LE TRATTATIVE DI OGGI

Il sogno David Silva è sfumato. La Lazio sembrava avere in pugno il centrocampista spagnolo, che però ha deciso di tornare in Liga. Una scelta che non è piaciuta al direttore sportivo Igli Tare che, con una nota ufficiale apparsa sul sito del club biancoceleste, ha commentato in maniera dura l'esito di questa trattativa di mercato: "Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo", le parole del Ds della Lazio. Il dirigente albanese, evidentemente, non ha gradito l'improvviso dietrofront del centrocampista spagnolo, che da tempo era ormai a un passo dal club del presidente Lotito.