Neanche il tempo di finire che è già ora di ricominciare. Lunedì è previsto il raduno del Milan e in cabina di comando ci sarà ancora Stefano Pioli, confermato dalla società dopo il grande girone di ritorno della stagione da poco conclusa. Ma ci sarà anche Ibrahimovic? Lo svedese è in trattativa per rinnovare il suo contratto, ma l'allenatore lo vede pienamente al centro del progetto. "Zlatan è un grande professionista - dice in un'intervista a Skrill, partner sponsor del club -. Insegna tanto ai giovani, è un punto di riferimento per i suoi compagni di squadra ed è molto rispettoso dei ruoli. Il suo segreto è la voglia di vincere e di migliorare sempre".