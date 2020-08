I Blues hanno raggiunto un accordo di massima col Bayer Leverkusen per il giovane centrocampista. Prosegue dunque il mercato incredibile dei londinesi, che si sono già assicurati Ziyech e Werner CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Il Chelsea è sempre più protagonista della prima parte di un mercato che si prospetta lunghissimo. I Blues, dopo aver già acquistato Hakim Ziyech dall'Ajax e Timo Werner dal Lipsia, stanno per concludere l'operazione che porterà a Londra Kai Havertz, per una cifra complessiva tra parte fissa e bonus che si aggira, secondo Sky Sports, sui 100 milioni di euro che andranno nelle casse del Bayer Leverkusen. Havertz, centrocampista tedesco classe 1999, è stato a lungo seguito dai londinesi, che stanno per assicurarsi uno dei migliori talenti dell’intero panorama europeo.

Havertz, storia di un predestinato vedi anche Gag Bosz: "Havertz all'Heracles". E il club twitta Havertz ha solo 21 anni eppure già da tempo si sente parlare di questo prodigio. Questo perché ha bruciato le tappe: nel 2016 infatti è diventato il più giovane giocatore nella storia del Bayer Leverkusen a debuttare in Bundesliga e col gol siglato l'anno successivo è diventato anche il più giovane marcatore. È stato anche il più rapido a raggiungere le 50 e le 100 presenze nel massimo campionato tedesco. Cresciuto nel vivaio dell'Alemannia Aachen, squadra della sua città natale, è stato subito notato dal Bayer Leverkusen che se l'è assicurato all'età di 11 anni. Ha cominciato a trovare spazio grazie ad una squalifica di Calhanoglu, guadagnandosi man mano sempre più spazio e trovando anche la convocazione in nazionale maggiore nel 2018. Complessivamente, ha già totalizzato 150 presenze e 46 reti in tutte le competizioni col Bayer.