11/12

FELIX CORREIA: 19 anni – acquistato



Sulle orme di Cristiano Ronaldo, il portoghese classe 2001 è cresciuto nello Sporting Lisbona (come CR7) per poi trasferirsi a Manchester (ma sponda City). Esterno offensivo rapido e abile nel dribbling, non ha mai esordito in prima squadra né con lo Sporting né con il City: probabile dunque che non venga immediatamente aggregato alla squadra di Pirlo, ma che sia girato almeno un anno all’Under23. Di certo, comunque, un altro colpo con lo sguardo rivolto al futuro