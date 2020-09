Il talento colombiano firma con l'Everton dove ritrova Ancelotti che lo ha già allenato al Real Madrid e al Bayern. L'allenatore italiano, che lo scorso anno voleva il trequartista al Napoli, ritrova così uno dei suoi pupilli CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Le strade di James Rodriguez e di Carlo Ancelotti tornano nuovamente a incrociarsi. Il talento offensivo colombiano infatti ha ufficialmente lasciato il Real Madrid – dove era stato allenato proprio dall’allenatore italiano, molto forte il feeling tra i due, che lo ha avuto in squadra anche al Bayern Monaco – per trasferirsi in Premier League. "L'Everton ha acquistato il nazionale colombiano James Rodriguez dal Real Madrid, con un contratto di due anni e l'opzione di un ulteriore anno", si legge nel comunicato pubblicato dal club inglese. Queste invece le prime parole del talento colombiano (classe 1991) subito dopo la firma: "Sono davvero felice di essere in questo grande club, una società con così tanta storia, e dove c’è un manager che mi conosce molto bene. Sono convinto che con Ancelotti e il suo staff posso fare grandi cose, la sua presenza qui è stata uno dei motivi che mi ha spinto a firmare per questo club. Non vedo l'ora di ottenere grandi cose qui e vincere titoli, che è l'obiettivo di tutti".

Ancelotti ritrova il suo pupillo: "James è fantastico" approfondimento Napoli, ceduto Allan all'Everton: è ufficiale Tanta soddisfazione anche nelle parole di Ancelotti, che potrà adesso tornare a lavorare con il suo pupillo: "James, come tutti sanno, è un giocatore fantastico con tanta qualità e grande capacità di fare assist per gli attaccanti. È davvero entusiasta del progetto del club e del fatto che vogliamo migliorare. Era davvero entusiasta di firmare e non ho perso tempo per convincerlo, era già convinto. Giocatori come James e Allan possono aiutarci a essere migliori e noi possiamo fare lo stesso con loro. Questo tipo di operazioni possono essere utili per migliorare i risultati, la squadra e i risultati di questo club", le parole dell’allenatore dell'Everton. Club che dopo Allan dal Napoli si è dunque assicurato anche James.