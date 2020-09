La Juventus aspetta Suarez ma, tra l'esame per il passaporto e la trattativa con il Barcellona per la risoluzione, i tempi si allungano. I bianconeri potrebbero allora insistere per Dzeko, ma bisogna attendere che si sblocchi la trattativa Roma-Napoli per Milik. Intanto Cavani incontra l'Atletico Madrid. Sondaggi da Emirati e Cina per Douglas Costa CALCIOMERCATO, GLI AGGIORNAMENTI

La priorità della Juventus sul mercato è regalare un nuovo centravanti ad Andrea Pirlo. Prosegue a rilento il discorso riguardante Luis Suarez. L'uruguaiano dovrebbe sostenere l'esame per ottenere il passaporto la prossima settimana. Questo significa che potrebbero passare altri giorni prima che il giocatore diventi 'tesserabile' dalla Juventus. Il club bianconero rischierebbe così di arrivare a fine mercato senza avere la certezza di poter prendere Suarez. Bisognerà infatti aspettare che l'attaccante trovi l'accordo con il Barcellona per la risoluzione. Nel frattempo diventa ancor più difficile la pista che porta a Cavani: l'entourage dell'ex Napoli ha incontrato l'Atletico Madrid, già nei mesi scorsi sull'attaccante e da tempo prima scelta del giocatore per il post PSG.



Dzeko e l'intreccio con Milik leggi anche Fienga: "Dzeko nostro capitano finché vorrà" Sulla lista della Juventus c'è sempre il nome di Edin Dzeko. Qualora dovesse sbloccarsi la situazione, i bianconeri potrebbero abbandonare la pista Suarez e decidere di chiudere proprio per il bosniaco per permettere anche a Pirlo di lavorare il prima possibile con il nuovo attaccante. Ma il futuro di Dzeko è legato anche a quello di Arkadiusz Milik, centravanti scelto dalla Roma per prendere il suo posto in attacco. E, in questo senso, non ci sono stati contatti proficui tra i giallorossi e il Napoli nell'incontro che c'è stato in Lega. Anzi, la Roma vorrebbe prima che lo stesso Dzeko si esponesse pubblicamente, prendendosi la responsabilità della separazione. L'attaccante, però, sarebbe disposto a farlo solo avendo in mano la certezza di firmare con la Juventus.