Gonzalo Higuain e la Juventus sono pronti a dirsi addio. L'attaccante argentino e il club bianconero hanno infatti trovato un accordo economico per l'interruzione del loro rapporto. La rescissione del Pipita verrà ratificata ufficialmente quando la punta raggiungerà un'intesa definitiva con l'Inter Miami, squadra dove ritroverà il suo vecchio compagno Matuidi. Con il club di David Beckham restano da sistemare solo gli ultimi dettagli, poi sarà l'inizio di una nuova avventura. In America, in Mls. Proprio dove gioca suo fratello Federico, trequartista del D.C United. Il calciatore è in viaggio proprio in queste ore verso Miami, dove arriverà nella notte tra giovedì e venerdì, per definire i dettagli di un contratto da 7.5 milioni di euro a stagione. Higuain, che nella giornata di giovedì non si è allenato, è arrivato a Torino nell'estate del 2016 per 90 milioni di euro e saluterà la Juventus dopo 66 gol in 149 partite giocate.