Suarez, Dzeko, Giroud, Milik: è intreccio Juve

Pirlo scalpita per avere un attaccante ma la Juve vuole sceglierlo bene, e come sappiamo i nomi di Suarez e Dzeko non sono gli unici della lista. Per l'uruguaiano il nodo è rappresentato dal passaporto da comunitario, al di là della risoluzione del suo contratto con il Barcellona. I bianconeri potranno farsi un'idea più precisa nei prossimi giorni: da tenere conto comunque che l'eventuale superamento dell'esame di italiano non porterebbe in automatico all'acquisizione del giocatore, ci sono dei tempi tecnici burocratici da rispettare.